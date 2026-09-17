Mawrth Valliis Tome 1

Une traque interdite. Une vallée qui ne pardonne pas. Lors d'une escarmouche avec une faction martienne rivale, une pilote de chasse désobéit aux ordres pour poursuivre un ennemi en fuite. Guidée par sa détermination et sa curiosité, elle se lance dans une dangereuse course-poursuite à travers la vallée interdite de Mars, où elle sera confrontée aux secrets les plus sombres de la planète. Voici le premier chapitre d'une aventure de science-fiction pulp publié dans sa langue martienne originelle.