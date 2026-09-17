Coloriages glow in the dark Les Noces Funèbres de Tim Burton

Entrez dans la magie mystérieuse de ce livre de coloriages Les Noces Funèbres avec 30 coloriages qui brillent dans le noir ! Plongez dans l'univers envoûtant et gothique du chef-d'oeuvre animé Les Noces funèbres, avec ce livre de coloriage officiel qui donne vie à l'histoire d'Emily, Victor et du royaume des morts sous un nouvel angle artistique fascinant. Inspiré du film culte, ce carnet unique vous invite à revisiter vos scènes préférées et emblématiques tout en laissant libre cours à votre créativité. Découvrez plus d'une dizaine d'illustrations imprimées avec de l'encre phosphorescente qui brillent dans le noir ! Allumez vos lampes, coloriez chaque détail macabre et délicieusement étrange... puis éteignez-les pour voir vos créations s'illuminer d'une lueur fantomatique. Un effet magique qui transforme le coloriage en expérience immersive et sensorielle. Un cadeau original et hypnotisant pour les colorieurs et colorieuses, amateurs de films d'animation, de Tim Burton ou de fantaisie sombre et gothique !