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Coloriages glow in the dark Les Noces Funèbres de Tim Burton

Warner Bros, Bros Warner

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Entrez dans la magie mystérieuse de ce livre de coloriages Les Noces Funèbres avec 30 coloriages qui brillent dans le noir ! Plongez dans l'univers envoûtant et gothique du chef-d'oeuvre animé Les Noces funèbres, avec ce livre de coloriage officiel qui donne vie à l'histoire d'Emily, Victor et du royaume des morts sous un nouvel angle artistique fascinant. Inspiré du film culte, ce carnet unique vous invite à revisiter vos scènes préférées et emblématiques tout en laissant libre cours à votre créativité. Découvrez plus d'une dizaine d'illustrations imprimées avec de l'encre phosphorescente qui brillent dans le noir ! Allumez vos lampes, coloriez chaque détail macabre et délicieusement étrange... puis éteignez-les pour voir vos créations s'illuminer d'une lueur fantomatique. Un effet magique qui transforme le coloriage en expérience immersive et sensorielle. Un cadeau original et hypnotisant pour les colorieurs et colorieuses, amateurs de films d'animation, de Tim Burton ou de fantaisie sombre et gothique !

Par Warner Bros, Bros Warner
Chez 404 Editions

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Auteur

Warner Bros, Bros Warner

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriages adultes

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Coloriages glow in the dark Les Noces Funèbres de Tim Burton

Warner Bros, Bros Warner

Paru le 17/09/2026

404 Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9791032411193
9791032411193
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