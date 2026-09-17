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#Roman francophone

Ventoux, Ventour, Vintur

Franck Petit

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Ventoux, Ventour, Vintur invite son lecteur à une découverte littéraire du Mont Ventoux, le Géant de Provence célébré ici dans une sélection de textes originale. Ventoux, Ventour, Vintur... Ce titre renvoie aux racines du nom Ventoux, qui dérive du mot Ventour en provençal, qui lui-même trouve son fondement dans Vintur, terme gallo-romain dont l'inscription a été retrouvée sur des stèles autour de la montagne. Aux origines, on prêtait au Ventoux une dimension divine, qui perdure parfois aujourd'hui et continue d'inspirer de nombreux écrivains, en particulier des poètes. Or il n'y a qu'un pas entre le conte, la poésie et l'expression du religieux ? : le conteur et le poète nous aident, eux aussi, à exprimer l'invisible et cet étrange désir d'élévation. Il est vrai que le Ventoux, montagne devenue mythique, n'est pas avare d'atours pour susciter des émotions propres à stimuler la création littéraire. En promenant son lecteur dans le temps, depuis le XVIIIe ? siècle jusqu'à nos jours, cette anthologie lui permet de mieux comprendre ce que le Géant du Provence a inspiré chez tant d'écrivains. Elle fait le choix original de présenter des textes qui ne sont pas parmi les plus connus, et qui renouvellent souvent, pourtant, des thèmes classiques ? : le souvenir de Pétrarque, la présence d'un souffle divin, les peurs liées aux versants âpres de la montagne, à ses paysages balayés par le mistral ou à son bestiaire mythique. Le Ventoux, aujourd'hui apaisé, accueille et inspire parfois promeneurs, randonneurs ou cyclistes, tous gagnés par ses mille visages et par un émerveillement sans cesse renouvelé.

Par Franck Petit
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Franck Petit

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Littérature française

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Ventoux, Ventour, Vintur

Franck Petit

Paru le 17/09/2026

220 pages

Presses de L'Université de Provence

9,00 €

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