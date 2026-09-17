Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Figure[s de l'écologisme

Jean Jacob

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Figures de l'écologisme se propose de mettre en scène la pensée écologiste dans toute sa diversité, de réhabiliter certains de ses représentants injustement oubliés, de nuancer l'importance d'autres exagérément médiatisés, afin de mieux comprendre l'ampleur de maints débats contemporains sur la place de l'homme dans la nature, son immersion dans le vivant, la signification de l'environnement, les apories du développement, les enjeux de l'accélération technique et - finalement - sur la fragilité de l'espèce humaine. D'autant que l'écologisme est lui-même traversé par des théories parfois radicalement opposées sur ces questions, qui débouchent par conséquent sur des politiques souvent très différentes.

Par Jean Jacob
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Jean Jacob

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Penser l'écologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Figure[s de l'écologisme par Jean Jacob

Commenter ce livre

 

Figure[s de l'écologisme

Jean Jacob

Paru le 10/09/2026

296 pages

Editions Le Cavalier Bleu

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031808758
9791031808758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.