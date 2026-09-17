Figure[s de l'écologisme

Figures de l'écologisme se propose de mettre en scène la pensée écologiste dans toute sa diversité, de réhabiliter certains de ses représentants injustement oubliés, de nuancer l'importance d'autres exagérément médiatisés, afin de mieux comprendre l'ampleur de maints débats contemporains sur la place de l'homme dans la nature, son immersion dans le vivant, la signification de l'environnement, les apories du développement, les enjeux de l'accélération technique et - finalement - sur la fragilité de l'espèce humaine. D'autant que l'écologisme est lui-même traversé par des théories parfois radicalement opposées sur ces questions, qui débouchent par conséquent sur des politiques souvent très différentes.