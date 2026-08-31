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#Essais

Sujets d'entrainement et d'examen : Economie-Gestion bac pro industriels

Dominique Castets

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Cette nouvelle édition de sujets d'entraînement et d'examen à l'épreuve écrite d'Economie-Gestion s'adresse aux élèves de Bac Pro du Secteur de la Production. Elle comprend 14 sujets dont : - 4 sujets inédits : les 2 sujets officiels de la session de juin 2026 : sujets de Métropole, de La Réunion et des Antilles ainsi que 2 nouveaux sujets de 2025 (septembre et Nouvelle-Calédonie) qui illustrent parfaitement l'évolution de l'épreuve ; - 3 sujets officiels de la session de mai 2025 : sujets de Métropole/La Réunion et des Antilles - 2 sujets officiels de la session de 2024 : sujets de juin de Métropole/ La Réunion et des Antilles - 3 sujets officiels de la session de 2023 : sujets de juin et septembre de Métropole/La Réunion et sujet de juin des Antilles - 2 sujets officiels de la session de 2022 : un sujet de septembre et un sujet de Nouvelle-Calédonie. un outil indispensable pour une révision approfondie une pochette à feuillets mobiles pour faciliter l'utilisation des sujets indépendamment les uns des autres les sujets les plus récents dont la session 2026 dans le logiguide : - des propositions de réponses rédigées, construites et argumentées pour chaque sujet, en complément des grilles et critères d'évaluation nationaux - 4 sujets supplémentaires créés par l'auteure, parfaitement conformes aux exigences de l'épreuve, et 3 sujets supplémentaires officiels de 2022.

Par Dominique Castets
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Dominique Castets

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Gestion

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Sujets d'entrainement et d'examen : Economie-Gestion bac pro industriels

Dominique Castets

Paru le 14/08/2026

174 pages

Le Génie éditeur

15,90 €

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