Tarot des paysages est un jeu de tarot unique qui invite à lire les arcanes à travers la nature, les éléments et les territoires visibles et invisibles qui nous entourent. Inspiré de la tradition Rider-Waite-Smith, ce tarot revisite les 78 cartes - arcanes majeurs et mineurs - en les transformant en paysages symboliques peuplés d'animaux-guides, de forêts, de mers, de montagnes et de ciels cosmiques. Conçu par la poétesse et chercheuse Francesca Matteoni et illustré par l'artiste italo-japonaise Yoshi Mari, ce coffret associe un jeu de 78 cartes richement illustrées à un livret de 128 pages proposant clés de lecture, interprétations intuitives et méthodes de tirage originales. Chaque carte devient une porte d'accès à la contemplation, à la réflexion écologique et au dialogue intérieur. Un tarot contemporain, sensible et profond, destiné aussi bien aux lecteurs expérimentés qu'aux débutants, et pensé comme un véritable objet de collection.
Par
Francesca Matteoni, Yoshi Mari Chez
White Star
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