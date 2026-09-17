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Tarot des paysages

Francesca Matteoni, Yoshi Mari

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Tarot des paysages est un jeu de tarot unique qui invite à lire les arcanes à travers la nature, les éléments et les territoires visibles et invisibles qui nous entourent. Inspiré de la tradition Rider-Waite-Smith, ce tarot revisite les 78 cartes - arcanes majeurs et mineurs - en les transformant en paysages symboliques peuplés d'animaux-guides, de forêts, de mers, de montagnes et de ciels cosmiques. Conçu par la poétesse et chercheuse Francesca Matteoni et illustré par l'artiste italo-japonaise Yoshi Mari, ce coffret associe un jeu de 78 cartes richement illustrées à un livret de 128 pages proposant clés de lecture, interprétations intuitives et méthodes de tirage originales. Chaque carte devient une porte d'accès à la contemplation, à la réflexion écologique et au dialogue intérieur. Un tarot contemporain, sensible et profond, destiné aussi bien aux lecteurs expérimentés qu'aux débutants, et pensé comme un véritable objet de collection.

Par Francesca Matteoni, Yoshi Mari
Chez White Star

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Auteur

Francesca Matteoni, Yoshi Mari

Editeur

White Star

Genre

Tarots

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Tarot des paysages

Francesca Matteoni, Yoshi Mari

Paru le 24/09/2026

128 pages

White Star

19,90 €

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Scannez le code barre 9788832917062
9788832917062
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