Tarot des paysages est un jeu de tarot unique qui invite à lire les arcanes à travers la nature, les éléments et les territoires visibles et invisibles qui nous entourent. Inspiré de la tradition Rider-Waite-Smith, ce tarot revisite les 78 cartes - arcanes majeurs et mineurs - en les transformant en paysages symboliques peuplés d'animaux-guides, de forêts, de mers, de montagnes et de ciels cosmiques. Conçu par la poétesse et chercheuse Francesca Matteoni et illustré par l'artiste italo-japonaise Yoshi Mari, ce coffret associe un jeu de 78 cartes richement illustrées à un livret de 128 pages proposant clés de lecture, interprétations intuitives et méthodes de tirage originales. Chaque carte devient une porte d'accès à la contemplation, à la réflexion écologique et au dialogue intérieur. Un tarot contemporain, sensible et profond, destiné aussi bien aux lecteurs expérimentés qu'aux débutants, et pensé comme un véritable objet de collection.