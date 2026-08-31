Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Cette nouvelle édition propose deux sujets inédits : - le sujet officiel de juin 2026 ; - 1 sujet de 20256 de la Nouvelle-Calédonie Cette pochette reprend également 5 sujets officiels de 2023 à 2025 qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 "Analyse de situations professionnelles liées à la relation commerciale" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro "Métiers de l'accueil". Cette épreuve porte sur les compétences et savoirs associés du bloc de compétence 3 "Gérer la relation commerciale".