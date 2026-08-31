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Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

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Cette nouvelle édition propose deux sujets inédits : - le sujet officiel de juin 2026 ; - 1 sujet de 20256 de la Nouvelle-Calédonie Cette pochette reprend également 5 sujets officiels de 2023 à 2025 qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 "Analyse de situations professionnelles liées à la relation commerciale" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro "Métiers de l'accueil". Cette épreuve porte sur les compétences et savoirs associés du bloc de compétence 3 "Gérer la relation commerciale".

Par Elodie Volsan, Nicolas Volsan
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Communication (Bac pro)

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Sujets d'entraînement et examen Bac Pro métiers de l'accueil

Elodie Volsan, Nicolas Volsan

Paru le 14/08/2026

116 pages

Le Génie éditeur

14,90 €

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Scannez le code barre 9782381977379
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