Sujets d'entrainements et d'examen Bac Pro MCV Option B

Cette nouvelle édition propose 2 sujets inédits : le sujet officiel de juin 2026 ainsi que le sujet de septembre 2025. Cette pochette reprend également 5 sujets officiels de 2023 à 2025 qui permettent un entraînement à la nouvelle épreuve E2 "Analyse et résolution de situations professionnelles " (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option B "Prospection et valorisation de l'offre commerciale".