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#Essais

Sujets d'entrainements et d'examen Bac Pro MCV Option B

Martine Bitaut, Carole Canadas, Rémi Buquet

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Cette nouvelle édition propose 2 sujets inédits : le sujet officiel de juin 2026 ainsi que le sujet de septembre 2025. Cette pochette reprend également 5 sujets officiels de 2023 à 2025 qui permettent un entraînement à la nouvelle épreuve E2 "Analyse et résolution de situations professionnelles " (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option B "Prospection et valorisation de l'offre commerciale".

Par Martine Bitaut, Carole Canadas, Rémi Buquet
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Martine Bitaut, Carole Canadas, Rémi Buquet

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Vente (Bac pro)

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Sujets d'entrainements et d'examen Bac Pro MCV Option B

Martine Bitaut, Carole Canadas, Rémi Buquet

Paru le 14/08/2026

124 pages

Le Génie éditeur

14,90 €

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