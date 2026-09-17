Paris 1910-2025

Dans un monde hyper-connecté où la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle prédominent et conduisent les humains à vivre autrement depuis le début du troisième millénaire, la planète Terre va se rappeler aux bons souvenirs d'une espèce qui, bien que représentant un dix millième des espèces vivantes, a dominé le monde en quelques siècles. Dystopie ou utopie ? ce conte philosophique s'empare des questions que posent les humains au début du 21e siècle et interroge sur le maintien de la vie à Paris et dans les métropoles du monde, lorsque des événements climatiques majeurs tels que la grande crue de Paris de janvier 2031 ou l'affaiblissement du Gulf Stream à la fin du siècle transformeront les villes et les Etats. 2027, les rennes du pouvoir ont été donnés à un parti peu enclin aux questions environnementales. Les grands de ce monde affichent une décomplexion totale sur ces sujets. La France, comme l'Europe s'est repliée sur elle-même plébiscitant l'arrivée d'une pensée radicale et exclusive. La fin du mois a remplacé la fin du monde dans bien des esprits. Arrière-petit-fils de Louis-Augustin Chevallier, Alexis, jeune scientifique climatologue, enfant de l'an 2000, reçoit un email en mai 2027, crypté et daté de l'an 2085, qui l'alerte sur les événements futurs que la capitale va subir dans les prochaines décennies. Mauvaise blague de climatosceptiques ou message prémonitoire ? Alexis y prêtera une attention toute particulière, à l'heure d'un dérèglement climatique qui verra se succéder des épisodes de crues, de canicules et de grands froids sur la planète forçant les humains à réviser leur coopération et leur approche de l'autre. L'auteur du livre : Serge BRENTRUP est né en 1966, Inspecteur général au ministère de la transition écologique depuis 2020. Il était, durant vingt ans, architecte des bâtiments de France, en charge notamment de Paris. Architecte, peintre et dessinateur depuis près de trente-cinq ans, écrivain à ses heures, il travaille sur cet ouvrage depuis près de cinq ans.