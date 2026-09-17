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#Roman francophone

Plongeon bleu

Jeanne Auclert

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"Je plonge dans l'eau glacée pour faire taire le hurlement en moi. Quelques minutes de froid pour survivre un jour de plus". A première vue, j'ai tout : une famille, quatre enfants, une carrière accomplie, une vie stable et ordonnée. Pourtant, derrière cette apparente réussite, une tristesse sourde s'est intensifiée au fil des années, comme une ombre qui ne me quitte jamais. La nuit, je cours. L'hiver, je nage dans les eaux glacées du lac d'Annecy. Dans le froid, ma souffrance devient nette, presque supportable. Pendant quelques minutes, je reprends le contrôle. Longtemps, j'ai cru fermement que tout venait de moi. Jusqu'au jour où une fissure est apparue. Entourée d'amitiés sincères, j'entreprends le long chemin vers la vérité, la liberté et la résilience. En revisitant mon enfance, ma foi, mon couple et les silences qui ont structuré ma vie, je découvre enfin ce que je n'avais jamais su nommer : l'emprise, les sévices psychologiques et la violence conjugale. Certaines violences ne laissent aucune trace visible... mais elles transforment une vie entière. Pourtant, même dans les eaux les plus froides, il existe un instant où le corps choisit de ne plus sombrer. Et puis, quelque chose cède - et l'on commence, sans le comprendre tout de suite, à remonter. Ce récit sincère et bouleversant a pour but d'aider toutes les personnes victimes d'emprise, en leur montrant qu'une autre voie existe et en les encourageant à se relever. Avec une préface de Claudia Colombani, créatrice du " Self Love Project ".

Par Jeanne Auclert
Chez Favre

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Auteur

Jeanne Auclert

Editeur

Favre

Genre

Littérature française

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Plongeon bleu

Jeanne Auclert

Paru le 17/09/2026

144 pages

Favre

12,00 €

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