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Entrainements à l'épreuve EP2 Bac Pro Métiers de l'accueil

Anthony Alarçon, Orab Benidjer, Fanny Vietti

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Par Anthony Alarçon, Orab Benidjer, Fanny Vietti
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Anthony Alarçon, Orab Benidjer, Fanny Vietti

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Communication (Bac pro)

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Entrainements à l'épreuve EP2 Bac Pro Métiers de l'accueil

Anthony Alarçon, Orab Benidjer, Fanny Vietti

Paru le 14/08/2026

150 pages

Fontaine Picard

17,90 €

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