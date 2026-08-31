Entrainements à l'épreuve EP2 Bac Pro Métiers de l'accueil

Préparez vos élèves à l'épreuve E2 du Bac Pro Métiers de l'accueil avec notre nouvelle pochette d'entraînements. - un outil complet pour entraîner vos élèves à l'analyse professionnelle relative à la relation commerciale dans les métiers de l'accueil - la mise en oeuvre des compétences du bloc 3 permet de résoudre une problématique professionnelle ou de répondre à des questions liées à une ou plusieurs situations professionnelles. /14 missions variées pour maîtriser chaque compétence /une fiche ressources, à la fin de chaque mission, permet d'aller plus loin dans les révisions /une présentation de l'épreuve E2 et des conseils pratiques pour la réussir /la grille d'évaluation est incluse /2 sujets officiels d'examen : mai 2026 et mai 2025.