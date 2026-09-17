Les Sisters - Mes messages à sticker

10 jolies cartes de messages à customiser grâce aux 500 stickers fun, pour créer son propre univers coloré, à l'image des Sisters. Un titre irrésistible de papeterie, créatif et inédit ! 10 cartes pleines d'humour et de douceur à compléter grâce à des stickers des Sisters pour un moment de détente et de bonne humeur. Un concept simple, créatif et hyper ludique qui encourage à personnaliser les messages, booster sa créativité et créer des illustrations qui donnent le sourire. Des stickers à coller avec Marine et Wendy, c'est un max de plaisir à chaque page !