Un livre éclairant écrit par une médium et un médecin généraliste, spécialiste de l'anti-âge et nutritionniste, présentant des conseils pratiques et des outils simples pour éclairer ce qui se joue dans notre corps et notre esprit, et retrouver un chemin plus serein vers un mieux-être holistique. UN GUIDE BIENVEILLANT POUR AVANCER AVEC PLUS DE FORCE DANS LA VIE ! Nous traversons tous des épreuves qui nous épuisent, nous bloquent et nous empêchent d'évoluer. Envie d'aller mieux, maintenant est né de cette volonté d'apporter des réponses concrètes et profondes à celles et ceux qui cherchent enfin à se libérer de ce qui les abîme. Dans cet ouvrage incontournable, vous découvrirez de nombreuses clés et de vraies solutions pour identifier ce qui se passe en vous, mettre des mots sur vos maux et retrouver un bon équilibre, tant au niveau physique que psychique et émotionnel. Au fil des pages, vous comprendrez comment le stress, les émotions ou les environnements nocifs marquent votre corps, et surtout comment les prévenir et les apaiser. Mais aussi, vous pourrez mettre en pratique des exercices ainsi que des rituels simples et puissants : la loi de l'attraction, la libération de l'énergie toxique, la reconnexion à soi pour aller pas à pas vers un mieux-être durable.