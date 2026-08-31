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Sujets d'entrainements et d'examen Economie-Droit Bac pro tertiaires

Karima Rabehi, Malika Kherdouche

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Cette nouvelle édition comporte 15 sujets d'entraînement à la nouvelle épreuve d'Economie-Droit parmi lesquels : - 3 sujets officiels inédits : les sujets officiels de la session de juin 2026 (sujets de Métropole, de La Réunion et des Antilles), ainsi que le sujet de septembre 2025 - 6 sujets officiels de la session de mai 2025 (sujets de Métropole, de La Réunion et des Antilles) - 6 sujets officiels des sessions 2022 à 2024 - 3 sujets zéro (créés par les auteures) qui prennent en compte les modalités d'évaluation et qui traitent de thèmes variés dont un sujet inédit sur la formation professionnelle à l'ère de l'IA.

Par Karima Rabehi, Malika Kherdouche
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Karima Rabehi, Malika Kherdouche

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Economie, droit

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Sujets d'entrainements et d'examen Economie-Droit Bac pro tertiaires

Karima Rabehi, Malika Kherdouche

Paru le 14/08/2026

110 pages

Le Génie éditeur

15,90 €

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Scannez le code barre 9782381977478
9782381977478
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