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#Roman francophone

Tête de mules

Michel Lacombe

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Entre Ardèche et Lozère, le jeune Bertin ne rêve que de mulets et d'aventure, au grand désarroi de ses parents qui l'imaginent héritier de la ferme des Aurelles. Quand le muletier Elie Morange fait halte par un hiver de neige, Bertin saisit l'occasion de partir sur les routes et découvre un métier dur, libre et passionnant. De relais en auberges, de Langogne au Puy, il apprend la vie des chemins et se forge une expérience rare. Mais le monde change : le rail progresse, les convoitises aussi, et le destin de Bertin se trouve peu à peu bousculé par les dangers de la route, les rencontres inattendues et les choix qui s'imposent aux hommes de passage. Dans ces montagnes en pleine mutation, il lui faudra tracer sa propre voie.

Par Michel Lacombe
Chez Editions De Borée

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Auteur

Michel Lacombe

Editeur

Editions De Borée

Genre

Rhône-Alpes

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Tête de mules

Michel Lacombe

Paru le 17/09/2026

336 pages

Editions De Borée

20,90 €

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