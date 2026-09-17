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#Roman francophone

Le Coeur de mon père

Antonin Malroux

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En cette fin 1914, à la ferme des Quatre-Vents dans le Cantal, François Montfernac, son épouse Madeleine et leur fille Violette, forment un trio soudé. Surtout depuis que le fils, Mathieu, a quitté les lieux à la suite d'un drame dont il est interdit de parler... La mobilisation de François, inattendue compte tenu de son âge, est une déchirure. Violette voit partir ce père qu'elle aime par-dessus tout et qu'elle devine inconsolable de la brouille avec Mathieu. N'est-elle pas coupable de n'avoir riententé pour lesréconcilier ? Hantée par le sort de son père emporté dans la tourmente meurtrière, Violette ira, pour se racheter, jusqu'au plus singulier des sacrifices...

Par Antonin Malroux
Chez Editions De Borée

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Auteur

Antonin Malroux

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

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Le Coeur de mon père

Antonin Malroux

Paru le 17/09/2026

312 pages

Editions De Borée

8,90 €

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