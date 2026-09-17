Le sanctuaire des crabes

Une fusillade sur la terrasse d'un restaurant, un journaliste d'enquête assassiné, un policier abattu froidement... la soirée qui s'annonçait paisible prend des airs de carnage. L'insécurité gagne la ville, la pression médiatique est intenable, d'autant plus que dans sa fuite, le principal suspect déclenche une nouvelle cascade d'évènements tragiques. Chargés de l'affaire, Bonneau et Lamouche doivent mettre fin au plus vite à cette hécatombe ! Mais les pistes menant au coupable auraient-elles été délibérément brouillées ? Tous ces cadavres sur leur chemin, ne seraient-ils que des pions sacrifiés sur l'échiquier du crime organisé ? Et si oui, quel sombre secret veut-on ainsi protéger et au profit de qui ?