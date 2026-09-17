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Le petit guide du sommeil des bébés et des nouveaux parents

Katia Gagnon

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Un guide bienveillant pour aider votre bébé à mieux dormir, sans culpabilité et dans le respect de son rythme. Le sommeil des bébés soulève mille et une questions, et autant de conseils contradictoires, voire parfois douteux. Entre les mythes bien ancrés, les croyances culturelles, les attentes irréalistes, et les solutions rapides, il est difficile de savoir quoi faire sans craindre de nuire au développement de votre bébé, à votre lien sécurisant ou à votre équilibre familial. Dans cet ouvrage, la spécialiste du sommeil pédiatrique, Katia Gagnon, vous propose une approche fondée sur une revue complète de la littérature scientifique et inspirée d'un modèle développemental novateur visant à maintenir les facteurs de protection neurodéveloppementaux. Vous y découvrirez comment favoriser le sommeil de votre bébé, et le vôtre, tout en préservant les trois piliers essentiels : 1. Un attachement sécurisant, connu pour soutenir le développement et la santé mentale de l'enfant à long terme. 2. Un allaitement et une alimentation flexibles, selon votre réalité. 3. Une bonne santé mentale parentale, trop souvent négligée, mais indispensable pour le bien-être de toute la famille. Ce petit livre vous offre donc des repères fiables et rassurants afin que les parents puissent prendre des décisions éclairées, sans culpabilité et dans le respect du rythme unique de leur enfant.

Par Katia Gagnon
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Katia Gagnon

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Sommeil de l'enfant

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Le petit guide du sommeil des bébés et des nouveaux parents

Katia Gagnon

Paru le 17/09/2026

208 pages

Les Editions de l'Homme

22,00 €

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Scannez le code barre 9782761964906
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