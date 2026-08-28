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#Album jeunesse

Dépêche toi, on va être en retard

Charles Berberian, Nina Berberian

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Dépêche-toi, on va être en retard, de Charles et Nina Berberian ... ou quand le trajet de l'école devient une aventure autour du monde ! Un matin comme les autres... ou presque ! Une maman doit emmener son enfant à l'école, mais celui-ci insiste pour porter son costume de pompier. Ce qui devait être un trajet simple à vélo se transforme en une aventure rocambolesque à travers le monde : crevaison, intervention des pompiers, sauvetage d'un chat, voyage en hélicoptère qui se trompe de destination et atterrit à l'île de la Réunion au lieu de la place de la Réunion, retour en bateau, traversée en charrette tirée par des vaches. Finalement, ils arrivent à l'école pile à l'heure... mais avec une semaine de retard ! Une course contre la montre pleine d'humour où chaque solution crée un nouveau problème.

Par Charles Berberian, Nina Berberian
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Charles Berberian, Nina Berberian

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Dépêche toi, on va être en retard

Charles Berberian, Nina Berberian

Paru le 28/08/2026

40 pages

Editions de la Martinière

13,90 €

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Scannez le code barre 9791040126515
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