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#Essais

Pratiquer une communication non violente à l'école

Marie-claude Bloch, Sophie Libaud

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Au coeur du métier d'enseignant, la communication (avec les élèves, les familles, les collègues, les divers partenaires...) est essentielle pour construire un climat scolaire serein. Ce livre, écrit par deux formatrices de l'Education nationale, a comme objectif d'aider les professeurs des écoles à développer une communication non violente, bienveillante et efficace. Il aborde les bases de la communication, conférant des apports théoriques pour comprendre ce qui se joue naturellement dans les situations de communication, et savoir comment y répondre : la perception individuelle de chacun, la tendance au jugement, l'influence des émotions... Il donne des clés pour créer une relation de confiance et prévenir les conflits, notamment par la mise en place d'une écoute attentive et active et par la construction de messages efficaces d'expression de ses perceptions et de ses besoins. Il propose plusieurs méthodes permettant d'apaiser diverses formes de conflits quand ils surgissent. Toutes les situations sont illustrées par des exemples détaillés issus de l'école, explicitant les méthodes efficaces, les erreurs à ne pas commettre, pour faire grandir la confiance, savoir écouter, s'affirmer avec justesse, aborder la médiation et la résolution de conflit. Un ouvrage à mettre entre les mains de tous les professeurs des écoles pour développer des relations apaisées et instaurer un climat de classe et d'école bienveillant, constructif, serein, propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des élèves.

Par Marie-claude Bloch, Sophie Libaud
Chez Retz

|

Auteur

Marie-claude Bloch, Sophie Libaud

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

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Pratiquer une communication non violente à l'école

Marie-claude Bloch, Sophie Libaud

Paru le 17/09/2026

176 pages

Retz

20,90 €

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Scannez le code barre 9782725643946
9782725643946
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