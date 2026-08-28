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#Beaux livres

Le tailleur Chanel

Caroline Young

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Boutons dorés, poches plaquées, façon cardigan, tissu texturé, un tantinet british, délicieusement parisien : le tailleur Chanel est né ! Sans jamais se dévoyer, foncièrement lié à l'émancipation de la femme, l'iconique tailleur en tweed trace sa route, au gré des aspirations de grands stylistes. De Coco Chanel à Matthieu Blazy en passant par Karl Lagerfeld et Virginie Viard, depuis presqu'un siècle il se réinvente. On le pare de pierreries, il s'allonge, se raccourcit, s'interprète en versions "arctiques" , devient "tweed à pixels" porté par des robots. On le porte sur un short, le superpose sur des hauts à capuches, il descend dans la rue. Eternellement chic et sophistiqué, le tailleur Chanel est resté ! Caroline Young retrace son histoire : sa création révolutionnaire par Coco Chanel, ses égéries, son évolution, ses secrets de fabrication et d'entretien...

Par Caroline Young
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Caroline Young

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Mode

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Le tailleur Chanel

Caroline Young

Paru le 04/09/2026

160 pages

Editions de l'Imprévu

19,95 €

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