En 2021, Catherine Benhamou découvre dans le journal 20 Minutes un appel à témoins : une femme est recherchée pour avoir confié son bébé à un inconnu sur le quai d'un RER. De ce fait divers naît un texte bouleversant, 5 secondes, adapté au théâtre avec succès. Pourtant, quelques années plus tard, l'autrice s'interroge sur l'empreinte persistante que cette histoire a laissée en elle - interrogation qui constitue le coeur de Déclaration de perte. Après s'être rendue au commissariat, la mère du bébé est interrogée et tente de mettre des mots sur son acte. Ce moment devient aussi, pour l'autrice, une occasion de revisiter sa propre histoire familiale et de constater que, malgré des contextes différents, certaines trajectoires finissent par se croiser et s'entrelacer. "C'est pour une déclaration de perte. La jeune femme s'entend prononcer cette phrase et ça lui paraît être la meilleure phrase possible, même si elle sait bien qu'il va falloir répondre à la question qui vient tout de suite après : Perte de quoi ? " C. B.