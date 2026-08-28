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Les félins

Tom Jackson

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Pénétrez au coeur de la vie des félins. Les tigres, les lions, les guépards, les lynx ou encore les ocelots ou les servals, symboles dans notre imaginaire d'élégance et de férocité, n'ont de cesse de nous émerveiller. On compte de nos jours plus de 42 espèces distinctes de félidés présentes sur tous les continents, à l'exception de l'Australie et de l'Antarctique. Des plus petits spécimens comme le chat à pieds noirs, au majestueux tigre de Sibérie de plus de 350kg, tous sont de redoutables chasseurs. Cet ouvrage nous permet d'observer les félins, grâce à des photographies prises sur le vif, à des descriptions précises de leurs modes de vie et caractéristiques physiques. Nous y découvrirons notamment des espèces rares, dont il ne reste parfois que quelques représentants, comme le margay arborant d'immenses yeux ou le chat viverrin grand chasseur aquatique aux pattes palmées. Plus que de simples chasseurs, ces félins sont les gardiens fragiles d'un équilibre naturel que ce livre nous apprend à contempler, et surtout, à protéger.

Par Tom Jackson
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Tom Jackson

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Animaux sauvages

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Les félins

Tom Jackson

Paru le 11/09/2026

224 pages

Editions de l'Imprévu

24,95 €

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