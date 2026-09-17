De l'assemblée des citoyens au peuple de Dieu

La première synthèse sur les bouleversements et les transformations de la démocratie grecque dans l'Empire romain, le tout par un spécialiste d'histoire de la culture et des pratiques politiques grecques. On considère le plus souvent que la démocratie, dans l'Antiquité, aurait connu sa période la plus faste à Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ sous la conduite de Périclès. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de la démocratie grecque après les heures les plus glorieuses d'Athènes ? Comment le peuple a-t-il vu ses prérogatives peu à peu rognées par les élites et comment les institutions démocratiques ont-elles pu continuer à fonctionner ? Et le peuple a-t-il encore eu la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques dans les cités grecques une fois celle-ci soumises à Rome ? Dans ce livre, Cédric Brélaz retrace l'histoire mouvementée de la démocratie grecque depuis l'intervention de Rome dans le monde grec jusqu'à la disparition des cités grecques à la fin de l'Antiquité et à la métamorphose des communautés de citoyens en assemblées de croyants à l'aube du Moyen Age.