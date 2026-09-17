Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

De l'assemblée des citoyens au peuple de Dieu

Cédric Brélaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La première synthèse sur les bouleversements et les transformations de la démocratie grecque dans l'Empire romain, le tout par un spécialiste d'histoire de la culture et des pratiques politiques grecques. On considère le plus souvent que la démocratie, dans l'Antiquité, aurait connu sa période la plus faste à Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ sous la conduite de Périclès. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de la démocratie grecque après les heures les plus glorieuses d'Athènes ? Comment le peuple a-t-il vu ses prérogatives peu à peu rognées par les élites et comment les institutions démocratiques ont-elles pu continuer à fonctionner ? Et le peuple a-t-il encore eu la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques dans les cités grecques une fois celle-ci soumises à Rome ? Dans ce livre, Cédric Brélaz retrace l'histoire mouvementée de la démocratie grecque depuis l'intervention de Rome dans le monde grec jusqu'à la disparition des cités grecques à la fin de l'Antiquité et à la métamorphose des communautés de citoyens en assemblées de croyants à l'aube du Moyen Age.

Par Cédric Brélaz
Chez Librairie Droz

|

Auteur

Cédric Brélaz

Editeur

Librairie Droz

Genre

Histoire antique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'assemblée des citoyens au peuple de Dieu par Cédric Brélaz

Commenter ce livre

 

De l'assemblée des citoyens au peuple de Dieu

Cédric Brélaz

Paru le 08/10/2026

744 pages

Librairie Droz

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782600005845
9782600005845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.