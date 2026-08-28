Tout ce qui meurt & agonise

Jack Chandler est le dernier survivant d'une effroyable apocalypse zombie qui a bouleversé le monde. Mais plutôt que d'éliminer les morts-vivants ou de fuir pour sa vie, Jack a choisi de continuer de vivre au sein de sa communauté agricole rurale - en particulier auprès de son mari et sa fille adoptive, eux-mêmes contaminés. Mais lorsque des chasseurs de zombies débarquent en ville avec la ferme intention de la purifier, Jack devient soudainement le seul obstacle entre les membres de sa famille... et ceux qui espèrent les tuer une bonne fois pour toutes.