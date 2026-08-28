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Tout ce qui meurt & agonise

Jacob Phillips, Tate Brombal

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Jack Chandler est le dernier survivant d'une effroyable apocalypse zombie qui a bouleversé le monde. Mais plutôt que d'éliminer les morts-vivants ou de fuir pour sa vie, Jack a choisi de continuer de vivre au sein de sa communauté agricole rurale - en particulier auprès de son mari et sa fille adoptive, eux-mêmes contaminés. Mais lorsque des chasseurs de zombies débarquent en ville avec la ferme intention de la purifier, Jack devient soudainement le seul obstacle entre les membres de sa famille... et ceux qui espèrent les tuer une bonne fois pour toutes.

Par Jacob Phillips, Tate Brombal
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Jacob Phillips, Tate Brombal

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Science-fiction

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Tout ce qui meurt & agonise

Jacob Phillips, Tate Brombal

Paru le 28/08/2026

176 pages

Urban Comics Editions

21,50 €

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Scannez le code barre 9791026856405
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