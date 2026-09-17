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#Beaux livres

Robes de princesses

Collectif, Disney Princesses

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Un livre de coloriage où les motifs des mandalas s'intègrent harmonieusement dans les robes des Princesses Disney. 48 pages à colorier qui offrent une expérience à la fois ludique et apaisante. Dans cet ouvrage original, les mandalas sont revisités et les motifs détaillés se mêlent aux personnages. Pensé pour stimuler l'imagination et la concentration, ce livre permet aux enfants de s'amuser tout en développant leur créativité. Chaque page invite à explorer les couleurs, jouer avec les contrastes et donner vie à des illustrations originales et dynamiques. Un incontournable pour tous les petits fans des princesses, idéal pour des moments calmes, créatifs... et 100 % fun !

Par Collectif, Disney Princesses
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Disney Princesses

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Robes de princesses

Collectif, Disney Princesses

Paru le 17/09/2026

48 pages

Hemma

5,95 €

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Scannez le code barre 9782508064968
9782508064968
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