Les Dominators, une race extraterrestre belliqueuse, forment avec plusieurs autres planètes une alliance militaire. Leur objectif ? Conquérir la Terre, qu'ils considèrent comme une menace du fait de la présence de nombreux super-héros. Ils capturent également un échantillon de terriens sur lesquels ils expérimentent afin de comprendre la prolifération d'êtres à super pouvoirs... Les héros pourront-ils préparer la riposte avant qu'il ne soit trop tard ?