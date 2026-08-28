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(1988)

Keith Giffen, Todd McFarlane, Collectif

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Les Dominators, une race extraterrestre belliqueuse, forment avec plusieurs autres planètes une alliance militaire. Leur objectif ? Conquérir la Terre, qu'ils considèrent comme une menace du fait de la présence de nombreux super-héros. Ils capturent également un échantillon de terriens sur lesquels ils expérimentent afin de comprendre la prolifération d'êtres à super pouvoirs... Les héros pourront-ils préparer la riposte avant qu'il ne soit trop tard ?

Par Keith Giffen, Todd McFarlane, Collectif
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Keith Giffen, Todd McFarlane, Collectif

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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(1988)

Keith Giffen, Todd McFarlane, Collectif

Paru le 28/08/2026

544 pages

Urban Comics Editions

36,00 €

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Scannez le code barre 9791026856177
9791026856177
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