Mandalas Disney Stitch - Stitch et ses amis

Un livre de coloriage où les motifs des mandalas s'intègrent harmonieusement dans les silhouettes des héros de Lilo et Stitch. 48 pages à colorier qui offrent une expérience à la fois ludique et apaisante. Dans cet ouvrage original, les mandalas sont revisités et les motifs détaillés se mêlent aux personnages. Pensé pour stimuler l'imagination et la concentration, ce livre permet aux enfants de s'amuser tout en développant leur créativité. Chaque page invite à explorer les couleurs, jouer avec les contrastes et donner vie à des illustrations originales et dynamiques. Un incontournable pour tous les petits fans de Stitch, idéal pour des moments calmes, créatifs... et 100 % fun !