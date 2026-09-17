Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mandalas Disney Stitch - Stitch et ses amis

Collectif, Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de coloriage où les motifs des mandalas s'intègrent harmonieusement dans les silhouettes des héros de Lilo et Stitch. 48 pages à colorier qui offrent une expérience à la fois ludique et apaisante. Dans cet ouvrage original, les mandalas sont revisités et les motifs détaillés se mêlent aux personnages. Pensé pour stimuler l'imagination et la concentration, ce livre permet aux enfants de s'amuser tout en développant leur créativité. Chaque page invite à explorer les couleurs, jouer avec les contrastes et donner vie à des illustrations originales et dynamiques. Un incontournable pour tous les petits fans de Stitch, idéal pour des moments calmes, créatifs... et 100 % fun !

Par Collectif, Disney
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Disney

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mandalas Disney Stitch - Stitch et ses amis par Collectif, Disney

Commenter ce livre

 

Mandalas Disney Stitch - Stitch et ses amis

Collectif, Disney

Paru le 17/09/2026

48 pages

Hemma

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782508064951
9782508064951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.