Ce qu'ils disent de moi

Imaginez : une vidéo vous montre en train de tromper votre petit ami, Dan. Dan qui, le soir même, est victime d'un grave accident et se retrouve dans le coma. Vous êtes Libby. Aux yeux de tous, vous êtes un monstre, et on ne manque pas de vous le faire savoir. La seule personne qui accepte encore de vous parler, c'est Neha, la nouvelle du lycée. La seule qui refuse de croire ce que l'on dit de vous. Avec elle, la vie redevient légère. Vous oubliez le harcèlement, la culpabilité... et même Dan. Voilà. Vous êtes Libby, et vous avez un gros, gros problème.