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#Bande dessinée jeunesse

Ce qu'ils disent de moi

Becki Jayne Crossley

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Imaginez : une vidéo vous montre en train de tromper votre petit ami, Dan. Dan qui, le soir même, est victime d'un grave accident et se retrouve dans le coma. Vous êtes Libby. Aux yeux de tous, vous êtes un monstre, et on ne manque pas de vous le faire savoir. La seule personne qui accepte encore de vous parler, c'est Neha, la nouvelle du lycée. La seule qui refuse de croire ce que l'on dit de vous. Avec elle, la vie redevient légère. Vous oubliez le harcèlement, la culpabilité... et même Dan. Voilà. Vous êtes Libby, et vous avez un gros, gros problème.

Par Becki Jayne Crossley
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Becki Jayne Crossley

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ce qu'ils disent de moi

Becki Jayne Crossley trad. Julien Sougeau

Paru le 28/08/2026

432 pages

Seuil jeunesse

19,90 €

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