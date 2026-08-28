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#Album jeunesse

Mes oreilles

Cécile Roumiguière, Marion Duval

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Ce tout-carton aux coins arrondis fais partie d'une série de cinq albums invitant le tout-petit à explorer les sensations qu'il découvre et éprouve peu à peu. Au fil des pages, il rencontre des sons aigus ou graves, des timbres de voix différents, des bruits effrayants comme la cocotte qui siffle sur le feu ou joyeux comme les pépiements des oiseaux et apprend ainsi à apprivoiser son univers sonore. De petites surprises en en grandes découvertes, c'est un monde fascinant et parfois impressionnant qui s'offre au bébé. Un monde riche en sensations, à écouter et explorer sans fin !

Par Cécile Roumiguière, Marion Duval
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Cécile Roumiguière, Marion Duval

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Tout-carton

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Mes oreilles

Cécile Roumiguière, Marion Duval

Paru le 28/08/2026

14 pages

Seuil jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791023520965
9791023520965
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