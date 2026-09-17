La guérison en Soi

Et si la guérison passait d'abord par une reconnexion à soi-même ? Dans cet ouvrage issu de plus de trente ans de pratique, Henri-Pierre Pace propose une approche globale de la santé, au croisement du corps, de l'énergie et de la conscience. Sa conviction est simple : le patient n'est pas passif, il est l'acteur essentiel de sa guérison. En s'appuyant sur le concept de champ magnétique individuel et sur des techniques douces, concrètes et complémentaires de la médecine conventionnelle, l'auteur montre comment identifier les déséquilibres physiques, émotionnels et énergétiques pour retrouver une harmonie durable. Original et profondément actuel, ce livre explore aussi le rôle fondamental du Temps intérieur : car guérir, c'est aussi se remettre en accord avec son propre rythme. Un guide accessible et novateur, destiné autant aux patients qu'aux praticiens. Henri-Pierre Pace enseigne depuis de nombreuses années ce qu'il appelle la Pratique énergétique que tout un chacun, patient ou praticien, peut appliquer quotidiennement.