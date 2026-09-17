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Crime, botanique & kombucha

Andréa Decaudin

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"Au royaume des boutures, personne n'est à l'abri d'un coup de sécateur dans le dos". Après avoir été remerciée de l'émission de jardinage qu'elle animait depuis plus de dix ans, Hazel Ashford quitte Londres pour le calme de son cottage dans les Cotswolds. Entre cueillettes d'automne, ateliers de fermentation et soirées au pub, l'ancienne star du petit écran pensait se mettre au vert. Jusqu'au jour où, après un dîner mondain à Highmore Hall, manoir réputé pour ses prestigieuses retraites bien-être, un corps est retrouvé dans la cuisine. A ses côtés, une curieuse préparation à base de plantes sauvages. Hazel en est convaincue : la victime a été empoisonnée. Mais la police refuse de prendre ses soupçons au sérieux. Alors Hazel décide de mener l'enquête elle-même, quitte à remuer quelques plates-bandes et à déterrer les secrets les mieux enfouis de son petit village anglais. Dans la lignée d'Agatha Christie, Andréa Decaudin signe un premier roman drôle, ludique et délicieusement mordant, porté par une enquêtrice au flair infaillible ! Andréa Decaudin, journaliste lifestyle et biologiste de formation, est passionnée par les saisons, l'Angleterre, les livres, le thé et le kombucha. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle a publié plusieurs ouvrages pratiques avant d'écrire son premier roman, Crime, botanique & kombucha.

Par Andréa Decaudin
Chez Belladone

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Auteur

Andréa Decaudin

Editeur

Belladone

Genre

Romans policiers

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Crime, botanique & kombucha

Andréa Decaudin

Paru le 17/09/2026

496 pages

Belladone

19,90 €

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