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The Snow Must Go On

Patelin, Adam, Midam

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Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le...). A partir de ce postulat limpide, toute l'équipe du Gang of fun orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues ! Un humour transgressif mais résolument tous publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal Spirou, qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres Blorks !

Par Patelin, Adam, Midam
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Patelin, Adam, Midam

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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The Snow Must Go On

Patelin, Adam, Midam

Paru le 28/08/2026

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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