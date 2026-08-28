The Snow Must Go On

Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le...). A partir de ce postulat limpide, toute l'équipe du Gang of fun orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues ! Un humour transgressif mais résolument tous publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal Spirou, qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres Blorks !