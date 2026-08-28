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Lana

Thomas Legrain, Nicolas Jarry, Thomas Legrain

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Depuis la guerre contre les mechams qui a dévasté le monde, réduisant l'humanité à une multitude d'îlots de résistance perdus au milieu d'un océan de rouille, Daïa vit avec une blessure impossible à refermer : la disparition de sa petite soeur. Lorsqu'une piste inattendue refait surface, elle se lance dans une quête désespérée qui l'entraîne au coeur des secrets les plus sombres du M. A. D. Là où certaines vérités auraient dû rester enterrées.

Par Thomas Legrain, Nicolas Jarry, Thomas Legrain
Chez Le Lombard

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Auteur

Thomas Legrain, Nicolas Jarry, Thomas Legrain

Editeur

Le Lombard

Genre

Science-fiction

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Lana

Thomas Legrain, Nicolas Jarry, Thomas Legrain

Paru le 28/08/2026

64 pages

Le Lombard

16,95 €

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Scannez le code barre 9782808217453
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