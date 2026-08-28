Depuis la guerre contre les mechams qui a dévasté le monde, réduisant l'humanité à une multitude d'îlots de résistance perdus au milieu d'un océan de rouille, Daïa vit avec une blessure impossible à refermer : la disparition de sa petite soeur. Lorsqu'une piste inattendue refait surface, elle se lance dans une quête désespérée qui l'entraîne au coeur des secrets les plus sombres du M. A. D. Là où certaines vérités auraient dû rester enterrées.