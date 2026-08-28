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Apollinaire et la sensibilité

Daniel Delbreil

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La réflexion sur la présence et la valeur de la sensibilité dans l'oeuvre d'Apollinaire se focalise sur un certain nombre d'aspects sensoriels, affectifs voire mentaux du phénomène. L'option choisie, pour mener à bien ces analyses, a été de prendre en charge l'ensemble du corpus apollinarien de regarder les textes dans toute leur diversité, quel que soit leur type générique. Il est postulé que la sensibilité est partout présente dans cette oeuvre, mais à des degrés divers, et que l'écrivain se projette dans tous ses textes selon plusieurs modalités. Sensorialité, affectivité et sensibilité mentale offrent, dans toutes les facettes de l'oeuvre et pour le plus grand plaisir des lecteurs et des critiques, ce qu'Apollinaire appelle les "feux de joie des significations multiples" . Daniel Delbreil est professeur émérite à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il est membre de l'Equipe de recherche THALIM (CNRS-Sorbonne Nouvelle). Spécialiste d'Apollinaire, il est l'auteur de nombreuses publications sur le poète et a dirigé le Dictionnaire Apollinaire paru chez Honoré Champion en 2019.

Par Daniel Delbreil
Chez Honoré Champion

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Auteur

Daniel Delbreil

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique

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Apollinaire et la sensibilité

Daniel Delbreil

Paru le 28/08/2026

206 pages

Honoré Champion

42,00 €

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