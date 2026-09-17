Variations à l'aquarelle

Vous souhaitez vous renouveler en aquarelle ? Suivez les conseils de Sarah Van Der Linden, alias Mirglis, pour repenser la composition, varier les formats et les textures, travailler des séries ou des collections, jouer avec les bordures, les blancs ou la couleur du papier, et même faire des découpes dans vos créations afin de créer des cartes originales. Autant de pistes pour vous écarter des sentiers battus et stimuler votre inspiration. Après un rapide rappel des techniques de base, Mirglis vous propose à la fois des pas-à-pas détaillés et des analyses de modèles en quelques étapes sur le thème de la nature, qui ne manqueront pas d'enrichir vos propres aquarelles. Osez les pas de côté pour décupler votre créativité !