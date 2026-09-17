Histoires du soir pour enfants hypersensibles (et les autres)

A travers quatre histoires rassurantes, Nadège Pétrel permet aux enfants de s'apaiser quand la nuit vient et ainsi de s'endormir facilement, libérés de leurs inquiétudes et de leurs petites et grandes peurs. Conçues comme des relaxations et déployant des univers réconfortants, les quatre histoires racontées par l'autrice dissipent les émotions négatives des enfants hypersensibles (et des autres ! ). Le Loup gris invite l'enfant à lui confier toutes ses inquiétudes de la journée, afin de s'en décharger. Le Renard doré dissipe la peur de l'obscurité en illuminant la chambre. Le Grand Ours rassure l'enfant sur les bruits de la maison et de son environnement la nuit. La Girafe veille sur les parents de l'enfant, afin qu'il ne craigne plus que ceux-ci partent (une des plus grandes peurs des enfants).