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Histoires du soir pour enfants hypersensibles (et les autres)

Nadège Pétrel, Alice Abadia

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A travers quatre histoires rassurantes, Nadège Pétrel permet aux enfants de s'apaiser quand la nuit vient et ainsi de s'endormir facilement, libérés de leurs inquiétudes et de leurs petites et grandes peurs. Conçues comme des relaxations et déployant des univers réconfortants, les quatre histoires racontées par l'autrice dissipent les émotions négatives des enfants hypersensibles (et des autres ! ). Le Loup gris invite l'enfant à lui confier toutes ses inquiétudes de la journée, afin de s'en décharger. Le Renard doré dissipe la peur de l'obscurité en illuminant la chambre. Le Grand Ours rassure l'enfant sur les bruits de la maison et de son environnement la nuit. La Girafe veille sur les parents de l'enfant, afin qu'il ne craigne plus que ceux-ci partent (une des plus grandes peurs des enfants).

Par Nadège Pétrel, Alice Abadia
Chez Eyrolles

|

Auteur

Nadège Pétrel, Alice Abadia

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoires du soir

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Histoires du soir pour enfants hypersensibles (et les autres)

Nadège Pétrel, Alice Abadia

Paru le 17/09/2026

56 pages

Eyrolles

15,90 €

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Scannez le code barre 9782416019852
9782416019852
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