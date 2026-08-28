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Le Grand Livre des champignons

Guillaume Eyssartier

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- Ce guide présente un millier d'espèces des genres les plus importants, mais aussi des groupes habituellement délaissés, petites espèces, champignons des bois... - Mise à jour du texte basée sur les travaux scientifiques les plus récents (toxicité, dénominations...) - Une large place est accordée à l'écologie des champignons, à la comestibilité ou à la toxicité. - Un livre pratique et simple d'utilisation, illustré de plus de 500 photographies, de dessins, de clés de détermination.

Par Guillaume Eyssartier
Chez Ouest-France

|

Auteur

Guillaume Eyssartier

Editeur

Ouest-France

Genre

Champignons

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Le Grand Livre des champignons

Guillaume Eyssartier

Paru le 28/08/2026

448 pages

Ouest-France

25,00 €

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