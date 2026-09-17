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#Bande dessinée jeunesse

Les Fables de la Fontaine - Édition prestige

Collectif

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Une édition prestige en bande dessinée d'un grand classique de la littérature : Les fables de Jean de la Fontaine. Source intarissable d'émerveillement, Les Fables de La Fontaine ne cessent d'irriguer notre imagination tout en distillant, génération après génération, leur malicieuse sagesse. Trente-six fables sont adaptées par des dessinateurs de haut vol. Parfaitement fidèles au texte original, ils font revivre la comédie animalière de La Fontaine avec une exubérance et une jubilation communicatives.

Par Collectif
Chez Delcourt

|

Auteur

Collectif

Editeur

Delcourt

Genre

BD jeunesse divers

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Les Fables de la Fontaine - Édition prestige

Collectif

Paru le 01/10/2026

136 pages

Delcourt

22,50 €

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Scannez le code barre 9782413095170
9782413095170
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