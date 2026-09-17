Les Fables de la Fontaine - Édition prestige

Une édition prestige en bande dessinée d'un grand classique de la littérature : Les fables de Jean de la Fontaine. Source intarissable d'émerveillement, Les Fables de La Fontaine ne cessent d'irriguer notre imagination tout en distillant, génération après génération, leur malicieuse sagesse. Trente-six fables sont adaptées par des dessinateurs de haut vol. Parfaitement fidèles au texte original, ils font revivre la comédie animalière de La Fontaine avec une exubérance et une jubilation communicatives.