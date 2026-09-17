Les Légendaires Saga Tome 13

Une étoile dans la galaxie des Légendaires ! Voici l'adaptation officielle au format manga de la désormais classique série jeunesse avec, aux commandes, Patrick Sobral et Guillaume Lapeyre (City Hall). Anathos, le dieu maléfique banni par ses pairs, a refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël, leader des Légendaires. Ce monstre a entrepris d'exterminer la race humaine. Les victimes se comptent par centaines de milliers. Sous son commandement agissent quatre généraux. On dit qu'ils ont été créés à partir des corps sans vie des Légendaires. On les nomme... LES INFERNAUX !!