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Les Légendaires Saga Tome 13

Patrick Sobral

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Une étoile dans la galaxie des Légendaires ! Voici l'adaptation officielle au format manga de la désormais classique série jeunesse avec, aux commandes, Patrick Sobral et Guillaume Lapeyre (City Hall). Anathos, le dieu maléfique banni par ses pairs, a refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël, leader des Légendaires. Ce monstre a entrepris d'exterminer la race humaine. Les victimes se comptent par centaines de milliers. Sous son commandement agissent quatre généraux. On dit qu'ils ont été créés à partir des corps sans vie des Légendaires. On les nomme... LES INFERNAUX !!

Par Patrick Sobral
Chez Delcourt

|

Auteur

Patrick Sobral

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Les Légendaires Saga Tome 13

Patrick Sobral

Paru le 17/09/2026

192 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413093466
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