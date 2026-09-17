Sous influence américaine

Comment les Etats-Unis vont peser sur le choix du prochain président " C'est par amour de l'Europe que nous le faisons. Pour vous sauver de vous-mêmes. " Prononcée devant des diplomates médusés, cette phrase d'un haut dirigeant américain résume le bouleversement des relations transatlantiques depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le mouvement MAGA ne cherche plus seulement à transformer l'Amérique : il entend désormais influencer l'avenir de l'Europe. Think tanks ultra-conservateurs, milliardaires de la tech, campagnes de déstabilisation, soutiens assumés aux extrêmes droites, une véritable internationale réactionnaire est à l'oeuvre. Melissa Bell le montre : avec l'approche de l'élection présidentielle de 2027, la France est aujourd'hui une cible privilégiée. Quels liens se tissent entre Washington et certains partis, comme le Rassemblement national ou Reconquête ? Comment se diffuse peu à peu dans notre pays la tentation de la démocratie illibérale ? Une enquête qui dévoile les ressorts de l'offensive idéologique sans précédent subie par la France.