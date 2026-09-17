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#Essais

Parle avec panache

Sousa julien De, Lucas Haensler, Julien de Sousa

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Face à l'autre, chaque mot est un choix. Ouvrez le livre. L'histoire commence dans un RER (on n'a jamais fait plus excitant comme début). A vous de jouer ! Entretien d'embauche, rencontre amoureuse, conversation houleuse... les clés pour améliorer votre communication et votre prise de parole en public. Vous vous apprêtez à passer un entretien d'embauche. Le couloir sent la chicorée refroidie et la moquette neuve. Vous êtes préparé. Mais, vous le sentez déjà, quelque chose va vous échapper. C'est la même chose à chaque fois que vous vous retrouvez face à une négociation serrée, une dispute qui dérape, un pitch qui foire. Vous continuez de vous demander la même chose : " Concrètement, je dis quoi là ? " Ce livre ne vous donnera pas des concepts que vous aurez oubliés dans quelques jours. Il vous mettra face à l'autre : le recruteur qui attend, le client hésitant, les personnes que vous aimez et face à qui vous ne trouvez plus les mots. VOUS incarnez les situations. Vous choisissez quoi dire. Vous testez des réponses. Bien sûr, vous vous planterez... mais vous pourrez recommencer ! Et vous garderez en vous ce que vous allez découvrir. Parce qu'on n'apprend pas la rhétorique en la lisant. On l'apprend en la vivant.

Par Sousa julien De, Lucas Haensler, Julien de Sousa
Chez First

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Auteur

Sousa julien De, Lucas Haensler, Julien de Sousa

Editeur

First

Genre

Expression orale

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Parle avec panache

Sousa julien De, Lucas Haensler, Julien de Sousa

Paru le 17/09/2026

304 pages

First

16,95 €

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Scannez le code barre 9782412107843
9782412107843
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