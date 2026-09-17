Objectif protéines

La protéine, l'alliée au quotidien ! 130 recettes du petit-déjeuner au dessert par Bastien Petit (@b_cook, 27K abonnés sur Instagram) et Maxime Mességué (diététicien-nutritionniste). Pour une santé et une forme au top, tous les jours. Bien plus qu'un simple livre de recettes, cet ouvrage moderne et accessible démystifie les protéines et propose 130 créations culinaires pensées pour s'adapter à tous les modes de vie : du sportif en quête de performance à la femme ménopausée soucieuse de préserver sa masse musculaire, en passant par les seniors désireux de bien vieillir. Avec O bjectif protéines , plus besoin de réfléchir au nombre de protéine, chaque recette vous indique la quantité qu'il y a ! Sommaire : Petits déjeuners sucrés et salés : Granola crunchy chocolat/pécan, Baked oats pomme/poire, Pancakes patate douce/banane/sirop érable, Galette de sarrasin garnie, Oeufs brouillés Cacio e pepe, etc. Snacks & collations / apéro : Energy balls, Barres de céréales graines de courge, pistaches, fruits secs, Raw bar façon snickers, Muffins coco et pépites de chocolat, Wraps lentilles corail, etc. Soupes & entrées : Minestrone printanier, Soupe Pho, Pâté berrichon, Pain de poisson, etc. Salades protéinées : Salade de lentilles corail croustillantes, Salade de sarrasin + thon, Salade de boeuf thaïe, Panzanella, etc. Plats principaux : Kefta boeuf avec mijoté haricots blancs / tomate, Riz sauté au maquereau comme un bibimbap, Carpaccio cabillaud + passion + radis, Papillote de poulet sucré-salé d'automne, Aiguillette de canard à l'orange, Tartare végétal au tempeh, Chili sin carne, Burger végétal, Gnocchis ricotta citron, Mafé poulet + butternut, etc. Desserts : Brownie (haricots rouges), Mousse au citron, Flan poirechocolat, Fondant à la pistache, etc.