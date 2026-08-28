En liberté

Du ministère de l'intérieur aux prisons, il n'y a qu'un pas - et quelques barreaux ! - que Mathieu Sapin n'a pas hésité à franchir quand Dominique Simmonot, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté le lui a proposé. Mathieu Sapin a arpenté ces lieux sordides où le commun des mortels ne va jamais : l'établissement pour mineurs des Baumettes à Marseille, les maisons d'arrêt de Nantes et de Vendin-Le-Vieil (première prison de haute-sécurité entrée en service en juillet 2025, sous la houlette de Gerald Darmanin), la clinique psychiatrique de Bully-les-Mines, le Centre de Rétention Administrative de Geispolsheim, etc. Le bd reporter raconte le vertige de ces lieux pour ceux qui y entrent pour la première fois, et ceux qui y passent un certain nombre d'années, dans des conditions souvent dégradées et parfois inhumaines.