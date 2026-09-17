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#Essais

Burn-out

Pascale Debliquy

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Le livre expert et bienveillant pour transformer l'épreuve du burn-out en une véritable renaissance, grâce à un protocole éprouvé en cinq étapes. Trop souvent réduit à une simple surcharge professionnelle, le burn-out est en réalité une "combustion intérieure" bien plus complexe, une usure lente et silencieuse qui peut toucher toutes les sphères de notre vie : personnelle, professionnelle, familiale et existentielle. Face à ce syndrome aux multiples nuances, ce livre propose de dépasser le simple constat pour offrir une compréhension profonde des mécanismes à l'oeuvre, qu'ils soient individuels, liés au monde du travail ou sociétaux. Pascale Debliquy propose ici une approche pragmatique et structurée, issue de son expertise personnelle et professionnelle du burn-out. Elle dévoile un chemin de guérison fondé sur l'expérience du terrain et balisé en cinq étapes essentielles, de la compréhension de l'effondrement à la reconstruction d'une vie plus alignée. En s'appuyant sur des métaphores puissantes, des outils concrets et de nombreux témoignages, l'auteure nous guide vers une transformation durable, où la robustesse et le sens retrouvé remplacent la performance à tout prix.

Par Pascale Debliquy
Chez Racine Lannoo

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Auteur

Pascale Debliquy

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Réussite personnelle

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Burn-out

Pascale Debliquy

Paru le 17/09/2026

256 pages

Racine Lannoo

24,95 €

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Scannez le code barre 9782390253662
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