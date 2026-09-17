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#Roman étranger

Le Chat aux sept noms

Federico Santaiti

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Un chat capable de changer votre vie ! " Si la curiosité avait un visage, ce serait probablement celui d'un chat. D'un chaton de six semaines pour être précis, avec son petit museau sale, son pelage noir ébouriffé et ses yeux vifs et brillants ; deux phares d'un vert profond par une soirée de fin mars. " C'est ainsi que commence cette histoire. La route de ce chaton pas comme les autres va croiser celles de Matilde, victime de harcèlement scolaire ; de Diana et Paolo, deux âmes solitaires destinées à s'unir ; de Mario, livreur sans emploi et sans domicile ; de Demir, garçon au grand coeur et aux rêves encore plus grands ; de Teresa, vieille dame en quête de compagnie ; et d'Elena, femme brillante et carriériste, mais profondément malheureuse. Ce chaton deviendra non seulement leur fidèle compagnon, mais bouleversera à jamais leurs destins... Suivez attentivement les traces de ce chaton qui ne sait pas encore le pouvoir magique que sa seule présence provoque ! " Un conte tout simplement magique "

Par Federico Santaiti
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Federico Santaiti

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Littérature Italienne

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Le Chat aux sept noms

Federico Santaiti trad. Henri Eujean

Paru le 17/09/2026

320 pages

L'opportun (Editions de)

14,90 €

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