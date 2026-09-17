Le Chat aux sept noms

Un chat capable de changer votre vie ! " Si la curiosité avait un visage, ce serait probablement celui d'un chat. D'un chaton de six semaines pour être précis, avec son petit museau sale, son pelage noir ébouriffé et ses yeux vifs et brillants ; deux phares d'un vert profond par une soirée de fin mars. " C'est ainsi que commence cette histoire. La route de ce chaton pas comme les autres va croiser celles de Matilde, victime de harcèlement scolaire ; de Diana et Paolo, deux âmes solitaires destinées à s'unir ; de Mario, livreur sans emploi et sans domicile ; de Demir, garçon au grand coeur et aux rêves encore plus grands ; de Teresa, vieille dame en quête de compagnie ; et d'Elena, femme brillante et carriériste, mais profondément malheureuse. Ce chaton deviendra non seulement leur fidèle compagnon, mais bouleversera à jamais leurs destins... Suivez attentivement les traces de ce chaton qui ne sait pas encore le pouvoir magique que sa seule présence provoque ! " Un conte tout simplement magique "