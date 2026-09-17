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#Roman étranger

A la poursuite de nos rêves

Sarah Lark

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1903. Si Ailis et Donna pleurent toujours la disparition de leur cousine Katrina, elles n'ont pas oublié leur promesse de parcourir le monde. Ailis rejoint l'observatoire de Johannesburg, où elle va enfin réaliser son rêve d'explorer le ciel, tandis que Donna, passionnée par le vol en ballon, construit des dirigeables avec son mari à Chicago. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle rejoint l'escadrille Lafayette en France comme mécanicienne et instructrice de vol. Mais les deux cousines ignorent que Katrina a une fille. Dans un orphelinat de New York, elle grandit sans connaître son histoire. Son seul lien avec le passé tient dans une photographie de sa mère... De la guerre des Boers à la Prohibition, en passant par les tranchées de la Grande Guerre, la conclusion d'une saga inoubliable aux côtés d'héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. Sarah Lark est née en 1958 en Allemagne. En 2007, elle gagne une renommée internationale avec sa trilogie Le Pays du nuage blanc, traduite dans 22 pays et vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis, elle a publié de nombreux romans. Traduit de l'allemand par Noémie Juglet et Isabelle Liber

Par Sarah Lark
Chez Charleston éditions

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Auteur

Sarah Lark

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

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A la poursuite de nos rêves

Sarah Lark trad. Isabelle Liber, Noémie Juglet

Paru le 17/09/2026

800 pages

Charleston éditions

10,90 €

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