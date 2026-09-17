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Forts comme les montagnes

Florence Langlois

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Les plus forts, c'est nous ! Ils sont tous très forts : Les grands balaises, capables de déplacer des montagnes... Les grands méchants loups, les guerriers, les sorcières dentues, les monstres ventrus, poilus, les crocodiles, tous plus forts et terribles les uns que les autres. Mais il y a aussi, un oiseau blessé qu'il faut aider, des oiseaux minuscules qui enchantent les paysages, un drôle de gugusse qui s'amus edans la boue, un arc en ciel qui s'impose par surprise, et des enfants, partout, des enfants qui sortent leurs instruments de musique pour adoucir les moeurs, et faire danser tout ce petit monde !

Par Florence Langlois
Chez Gulf Stream

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Auteur

Florence Langlois

Editeur

Gulf Stream

Genre

Albums 3 ans et +

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Forts comme les montagnes

Florence Langlois

Paru le 31/12/2078

40 pages

Gulf Stream

14,90 €

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Scannez le code barre 9782383498063
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