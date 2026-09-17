Forts comme les montagnes

Les plus forts, c'est nous ! Ils sont tous très forts : Les grands balaises, capables de déplacer des montagnes... Les grands méchants loups, les guerriers, les sorcières dentues, les monstres ventrus, poilus, les crocodiles, tous plus forts et terribles les uns que les autres. Mais il y a aussi, un oiseau blessé qu'il faut aider, des oiseaux minuscules qui enchantent les paysages, un drôle de gugusse qui s'amus edans la boue, un arc en ciel qui s'impose par surprise, et des enfants, partout, des enfants qui sortent leurs instruments de musique pour adoucir les moeurs, et faire danser tout ce petit monde !