Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Easy Liban

Fadia Zeidan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'indispensable à connaître sur la cuisine libanaise par Fadia Zeidan Fadia Zeidan, créatrice du blog La cuisine de Fifi (cuisineduliban. com), vous propose de découvrir la cuisine libanaise familiale, riche, variée et très simple à préparer ! Houmous, falafel, taboulé, kébbé... Retrouvez toutes les recettes les plus délicieuses, mais également les gestes incontournables, des infos sur les ingrédients et ustensiles, de nombreuses photos en pas à pas ainsi que des dizaines d'astuces. Cuisiner libanais, c'est easy !

Par Fadia Zeidan
Chez Mango Editions

|

Auteur

Fadia Zeidan

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine Afrique et Moyen-Orien

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Easy Liban par Fadia Zeidan

Commenter ce livre

 

Easy Liban

Fadia Zeidan

Paru le 28/08/2026

144 pages

Mango Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317040399
9782317040399
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.