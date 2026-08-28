Easy Liban

L'indispensable à connaître sur la cuisine libanaise par Fadia Zeidan Fadia Zeidan, créatrice du blog La cuisine de Fifi (cuisineduliban. com), vous propose de découvrir la cuisine libanaise familiale, riche, variée et très simple à préparer ! Houmous, falafel, taboulé, kébbé... Retrouvez toutes les recettes les plus délicieuses, mais également les gestes incontournables, des infos sur les ingrédients et ustensiles, de nombreuses photos en pas à pas ainsi que des dizaines d'astuces. Cuisiner libanais, c'est easy !