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The Broken Ring Tome 3

Chacha Kim, Chokam, Cheong-gwa

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Puisque les hommes nobles sont tous les mêmes, Inès pensait qu'il valait mieux choisir le plus beau. L'échec de ce mariage était précisément ce qu'elle espérait ! Premier titre d'une nouvelle collection de romance d'un nouveau genre... Inès, fille de duc, souhaite que Carcel, un jeune héritier, devienne son fiancé. Puisque les nobles sont tous les mêmes, autant en choisir un beau ! Il n'est pas du genre fidèle et aimerait bien esquiver ce mariage... mais lorsqu'il apprend qu'Inès se fiche bien de son amour ou de sa fidélité, le jeune homme désire alors prouver à sa future femme qu'il peut être un époux digne d'elle !

Par Chacha Kim, Chokam, Cheong-gwa
Chez Kbooks

|

Auteur

Chacha Kim, Chokam, Cheong-gwa

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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The Broken Ring Tome 3

Chacha Kim, Chokam, Cheong-gwa

Paru le 01/10/2026

288 pages

Kbooks

16,95 €

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Scannez le code barre 9782382883877
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