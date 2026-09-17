The Broken Ring Tome 3

Puisque les hommes nobles sont tous les mêmes, Inès pensait qu'il valait mieux choisir le plus beau. L'échec de ce mariage était précisément ce qu'elle espérait ! Premier titre d'une nouvelle collection de romance d'un nouveau genre... Inès, fille de duc, souhaite que Carcel, un jeune héritier, devienne son fiancé. Puisque les nobles sont tous les mêmes, autant en choisir un beau ! Il n'est pas du genre fidèle et aimerait bien esquiver ce mariage... mais lorsqu'il apprend qu'Inès se fiche bien de son amour ou de sa fidélité, le jeune homme désire alors prouver à sa future femme qu'il peut être un époux digne d'elle !